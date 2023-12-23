На прошедшем Всемирном русском народном соборе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, наряду с миграционной темой, поднял такую болезненную проблему, как искусственные препоны на пути получения гражданства русскими людьми и представителями народов, близких в этнокультурном отношении русским.
Токаев показал пример. России нужно завозить не мигрантов, а русских
Комментарии
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Татьянка Яцук
Вот именно- русские люди из стран ближнего зарубежья годами не могут получить гражданство из-за непонятных и надуманных препон, а таджик приехал- пара месяцев и он гражданин- с какого овоща огородного происходит этот беспредел?!
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4 час.
Anatoli Sitnikow
Василий, Эрна права. Получить гражданство Германии было проще чем российское. Многие мои друзья переехали в Россию и не могли получить не то что бы пенсию, но и пособие. Годами! И с другой стороны - переехав в Германию получили не только пособие, комендатурские, но даже приветственные. И бегать много не надо было. И это без знания немецкого языка. Потом когда человек обустроился, успокоился получает приглашение на языковые курсы. Вот так правильно. Конечно про канцлера - правда, но русские немцы, в основном голосуют за Альтернативу, за Сару Вагенкнехт или за христианских демократов.
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2 час.
Елена Киршанская
ну и прекрасно. Вот так будет выглядеть наша новая экономическая интеграция - от рядовых граждан нынешние влсти никакого неудобства для себя не примут, люди годами жалуются на трудности, а верхние делают как им удобно. А вот теперь Токаев обозначил то, что НЕудобно ему и его земле. И это наверняка сработает. Иначе Токаев на какое-то неудобство противной стороны просто не откликнется. ОтличЬненько! А уж как будут регулировать свои удобства китайцы! У=у=у! Мало не покажется. Прекрасный способ управления для новой экономической российской зоны..
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59 мин.
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