Токаев показал пример. России нужно завозить не мигрантов, а русских

Татьянка Яцук Вот именно- русские люди из стран ближнего зарубежья годами не могут получить гражданство из-за непонятных и надуманных препон, а таджик приехал- пара месяцев и он гражданин- с какого овоща огородного происходит этот беспредел?!

Anatoli Sitnikow Василий, Эрна права. Получить гражданство Германии было проще чем российское. Многие мои друзья переехали в Россию и не могли получить не то что бы пенсию, но и пособие. Годами! И с другой стороны - переехав в Германию получили не только пособие, комендатурские, но даже приветственные. И бегать много не надо было. И это без знания немецкого языка. Потом когда человек обустроился, успокоился получает приглашение на языковые курсы. Вот так правильно. Конечно про канцлера - правда, но русские немцы, в основном голосуют за Альтернативу, за Сару Вагенкнехт или за христианских демократов.