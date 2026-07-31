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Политика как она есть

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«Карман» зачищен: как наши ломают оборону ВСУ под Добропольем

«Карман» зачищен: как наши ломают оборону ВСУ под Добропольем

Российские войска за минувшие сутки освободили несколько населённых пунктов. Несмотря на попытки ВСУ контратаковать, в полосе действий российской группировки «Восток» и на остальных участках фронта положение противника ухудшается с каждым днём.

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