В регионах может измениться плата за вывоз мусора по примеру Калужской области

В Калужской области власти утверждают, что такой подход более справедлив, так как использует объективные параметры и исключает необходимость индивидуального учета потребления, обеспечивая равные условия для всех собственников и арендаторов жилых помещений.
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