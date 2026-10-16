Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.
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"Белорусский лидер подчеркнул, что в прекращении боевых действий заинтересованы обе стороны, поскольку война наносит тяжелый урон экономикам и приводит к сильному истощению ресурсов."................ истощение ресурсов это да, а вот набивка карманов военными заказами для ЕС это жизненная необходимость для их властителей.