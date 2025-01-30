В Подмосковье задержали россиянина, устроившего поджоги по заданию СБУ

В Московской области силовики задержали россиянина, который по заданию сотрудника Службы безопасности Украины поджог железнодорожный релейный шкаф, находящийся на ремонте военный тягач, вышку сотовой связи и склад коммерческого предприятия.
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