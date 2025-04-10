Неадекват устроил погром в челябинской школе

В школу одного из поселков Челябинска ворвался агрессивный молодой человек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 10 апреля, в школе №145, расположенной в поселке Новосинеглазово.
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