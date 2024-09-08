Монеточке* пришлось отменить концерт в Казахстане из-за угрозы депортации

Певица Монеточка* прокомментировала отмену концерта в Казахстане. «Сейчас придется его отменить. Как мне объяснили, как я поняла, если я приеду, меня будут обязаны отправить в Россию в тюрьму», — приводит слова артистки Orda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии