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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов согласился с Федоровым о возвращении на пик формы: «Вратарская рутина стала привычной, оптимизированной. Появляется уверенность, меньше суеты»

– Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сказал, что вы уже вернулись на пик формы. Как и планировали в клубе, это случилось в декабре.

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