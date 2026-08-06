Скандальная блогерша Диана Шурыгина воцерковилась в СИЗО

Блогерша Диана Шурыгина, находящаяся в СИЗО, в письмах бывшему жениху Святославу Гусеву рассказала, что стала регулярно посещать тюремный храм и молиться о свободе, о поездке на Бали и о том, чтобы ей наконец передали вещи.