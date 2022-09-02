Эндокринолог Куликова: фитнес-батончики нельзя есть при заболеваниях почек

Протеиновые энергетические и низкоуглеводные фитнес-батончики являются дополнительным источником полезных веществ, но могут быть противопоказаны при определенных хронических заболеваниях, сообщила "Вечерней Москве" врач-эндокринолог Анна Куликова.
Протеиновые энергетические и низкоуглеводные фитнес-батончики являются дополнительным источником полезных веществ, но могут быть противопоказаны при определенных хронических заболеваниях, сообщила "Вечерней Москве" врач-эндокринолог Анна Куликова.
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