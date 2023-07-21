Интересно, как там оно у них происходит - вот сидит Эрдоган у себя в Анкаре, попивая чай из рюмки и после всего того, что наделал, искренне удивляется ответным мерам, которые прилетают ему с нашей стороны? Или же по-другому всё - собрались чиновники за большим столом, перебирают чётки, нервничают, не спят, не едят, выведены на большой экран у них все источники новостей и нервно дёргаются на каждое сообщение из России? Хоть бы одним глазком глянуть.
Очередной ответ Путина на предательство Эрдогана. На этот раз - ударили по фруктам
Комментарии
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лл
лина любимцева
ДВУМЯ САМОЛЕТАМИ ТУШИТЬ ПОЖАР В ТУРЦИИ, ответил Путин Эрдогану на его подлости!!! У самих горит Тува и Якутия, а Путин в Турцию послал самолеты тушить пожар!! Соотечественники, ВЫ ЧТО-НИБУДЬ ПОНИМАЕТЕ?!!
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6 час.
ИП
Иван Петров
Где то мы уже слышали, без турецких помидор, без турецкого отдыха и что, когда наш самолёт сбили, а потом опять все по старому, умылись, выводы не сделали, Эрдоган ни о чём не думает, он ложил на наше мнение, ему сейчас хорошо и всё. Думает, что такого, умоются и опять пойдут на уступки, не в первой и дальше сидит кальян курит, оно ему надо...думать, ха ха давит, расмешили
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5 час.
ez
elena zimina
Если это правда, то КЛАСС👍
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3 час.
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