Очередной ответ Путина на предательство Эрдогана. На этот раз - ударили по фруктам

ИП

Иван Петров

Где то мы уже слышали, без турецких помидор, без турецкого отдыха и что, когда наш самолёт сбили, а потом опять все по старому, умылись, выводы не сделали, Эрдоган ни о чём не думает, он ложил на наше мнение, ему сейчас хорошо и всё. Думает, что такого, умоются и опять пойдут на уступки, не в первой и дальше сидит кальян курит, оно ему надо...думать, ха ха давит, расмешили