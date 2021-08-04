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Британский координатор UKMTO: захватчики танкера Asphalt Princess в Оманском заливе покинули судно

Британский координатор UKMTO: захватчики танкера Asphalt Princess в Оманском заливе покинули судно

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Группа вооруженных людей, захватившая танкер в Оманском заливе, покинула судно, сообщает британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

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