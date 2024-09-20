Алексей Зинченко: Молодежь в действии!. В Ресурсном центре поддержки добровольчества на протяжении двух дней общались и...

Молодежь в действии!В Ресурсном центре поддержки добровольчества на протяжении двух дней общались и генерировали новые инициативы для молодежи вместе с советниками по воспитательной работе и студентами организаций среднего профессионального образования.
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