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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников об Овечкине: «Захочет – пойдет к 1000 шайб. Сейчас главное – побить рекорд Гретцки, с каждой шайбой будет все тяжелее. Сопротивления будет больше, даже без политики»

39-летний капитан «Вашингтона» забросил 879 шайб в 1465 играх. Он идет вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

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