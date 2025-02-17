Платежные реалии: как меняется ландшафт российско-китайских торговых отношений

За прошедший 2024 год взаимодействие российского и китайского бизнеса вышло на качественно новый уровень: значительно вырос объем взаимной торговли, особенно в части поставок из РФ, также улучшилась ситуация с финансовыми операциями при импорте продукции из Китая.