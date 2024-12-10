Ключи от кабинета: мошенники придумали новую схему обмана с маркетплейсами

Мошенники придумали новый способ обмана, связанный с популярными маркетплейсами. Они создают боты, которые маскируются под официальные аккаунты или службу поддержки, и выманивают у россиян логины и пароли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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