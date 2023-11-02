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Мировое обозрение

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Строительство морских тральщиков проекта 12700 «Александрит»

Строительство морских тральщиков проекта 12700 «Александрит»

Церемония закладки шестого серийного тральщика "Лев Чернавин", 24 июля 2020 г. С начала прошлого десятилетия для военно-морского флота России строятся современные корабли противоминной обороны / морские тральщики проекта 12700 «Александрит».

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