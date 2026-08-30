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Удар по "Фламинго": ВС РФ разгромили цеха и места запуска крылатых ракет ВСУ

Удар по "Фламинго": ВС РФ разгромили цеха и места запуска крылатых ракет ВСУ

Российские военные нанесли точные удары по местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", которые украинские формирования использовали для атак по российским объектам.

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