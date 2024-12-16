💡 В Симферополе установили главную новогоднюю ёлку Как сообщили в администрации крымской столицы, украшение города традиционно завершится ко Дню святого Николая, который отмечается 19 декабря.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡 В Симферополе установили главную новогоднюю ёлку Как сообщили в администрации крымской столицы, украшение города традиционно завершится ко Дню святого Николая, который отмечается 19 декабря.