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test mazurok

1 подписчик
💡 В Симферополе установили главную новогоднюю ёлку

💡 В Симферополе установили главную новогоднюю ёлку Как сообщили в администрации крымской столицы, украшение города традиционно завершится ко Дню святого Николая, который отмечается 19 декабря.

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