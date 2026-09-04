Под Марсом найдена скрытая система магмы: открытие меняет представления о коре планет

Исследователи нашли под поверхностью Марса признаки существования огромных магматических систем, которые ранее считались возможными только при наличии тектоники плит, как на Земле.
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