Возврат, чтобы никто не забрал: в Россию может вернуться бренд «ИКЕА» Ирэн ОрлонскаяIKEA, которая покинула рынок Российской Федерации после старта специальной военной операции, продлила срок действия своего товарного знака до 2033 года.
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