В MotoGP намечается скандал: Мартин хочет разорвать контракт с Aprilia

В MotoGP намечается скандал: Мартин хочет разорвать контракт с ApriliaGold & Goose / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира MotoGP Хорхе Мартин хочет покинуть заводскую команду Aprillia в конце 2025 года, несмотря на двухлетний контракт, сообщил британский Autosport со ссылкой на собственные источники.
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