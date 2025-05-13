В MotoGP намечается скандал: Мартин хочет разорвать контракт с Aprilia

В MotoGP намечается скандал: Мартин хочет разорвать контракт с ApriliaGold & Goose / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира MotoGP Хорхе Мартин хочет покинуть заводскую команду Aprillia в конце 2025 года, несмотря на двухлетний контракт, сообщил британский Autosport со ссылкой на собственные источники.