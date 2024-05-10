Виктория Боня рассказала, сколько стоит провести с ней ночь

Виктория Боня отказала олигарху, предложившему за ночь с ней 50 млн рублей Телеведущая, блогер Виктория Боня считает, что она бесценна, поэтому согласна провести ночь только с тем мужчиной, который будет за ней красиво ухаживать, а не просто предложит деньги.
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