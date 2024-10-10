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Новости экономики России

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Тенденция к ослаблению рубля продолжится в октябре

Тенденция к ослаблению рубля продолжится в октябре

В сентябре рубль ослаб на 4,7 руб. к доллару США и на 0,45 руб. к юаню. Курс рубля к доллару снижался, несмотря на падение доллара к корзине основных валют и коррелировал с ценой на нефть (цена Brent снизилась на 5 долларов США в сентябре).

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