Тенденция к ослаблению рубля продолжится в октябре

В сентябре рубль ослаб на 4,7 руб. к доллару США и на 0,45 руб. к юаню. Курс рубля к доллару снижался, несмотря на падение доллара к корзине основных валют и коррелировал с ценой на нефть (цена Brent снизилась на 5 долларов США в сентябре).