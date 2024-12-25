Экс-глава МИД Австрии указала на страны, виновные, по её мнению, в подрыве "Северных потоков".Карин Кнайсль, бывший министр иностранных дел Австрии, ныне эмигрировавшая в Россию, назвала страны, виновные в подрыве русских газопроводов на Балтике.