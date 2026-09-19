Александр Широкорад: Греция, Финляндия, Украина — чем меньше страна, тем больше хочется быть «Великой»

Все сторонники дутого величия получали по зубам, и это хорошая традиция Александр Широкорад Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Уже давно идут споры, был ли вооруженный конфликт на Украине неизбежным или он был вызван субъективными факторами: ошибками российских и украинских политиков, деятельностью бандеровских организаций, натовских разведок и пропагандистских структур.