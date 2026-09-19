БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 624 подписчика

Александр Широкорад: Греция, Финляндия, Украина — чем меньше страна, тем больше хочется быть «Великой»

Александр Широкорад: Греция, Финляндия, Украина — чем меньше страна, тем больше хочется быть «Великой»

Все сторонники дутого величия получали по зубам, и это хорошая традиция Александр Широкорад Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Уже давно идут споры, был ли вооруженный конфликт на Украине неизбежным или он был вызван субъективными факторами: ошибками российских и украинских политиков, деятельностью бандеровских организаций, натовских разведок и пропагандистских структур.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым