Ефимов: у Москвы арендовали и приобрели более 11 га земли под недвижимость

За первое полугодие физические и юридические лица купили и арендовали у столичного правительства 69 земельных участков, на которых построят более 180 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих объектов.
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