Марочко: армия РФ планомерно уничтожает укрепрайоны ВСУ у Редкодуба в ДНР

ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев планомерно уничтожают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики, у бойцов РФ есть успехи в продвижении севернее и южнее его.