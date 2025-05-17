Марочко: армия РФ планомерно уничтожает укрепрайоны ВСУ у Редкодуба в ДНР

ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев планомерно уничтожают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики, у бойцов РФ есть успехи в продвижении севернее и южнее его.
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