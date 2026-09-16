«Она принадлежит только мне»: вспышки ревности, курьёзы и 57 лет союза Льва Дурова и Ирины Кириченко

Москва, начало шестидесятых. Молодой Лев Дуров ехал в троллейбусе и вдруг обомлел: по улице шла женщина в редчайшем для советской столицы ярко-розовом заграничном пальто и открыто обнимала высокого, статного мужчину.
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