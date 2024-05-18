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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский отразил 22 из 23 бросков «Бостона» в 6-м матче серии и стал 2-й звездой. У него 8 побед в 11 играх в этом плей-офф

Вратарь «Флориды» был признан второй звездой шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Брюинс» (2:1, 4-2).

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