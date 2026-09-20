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Захарова: на выборах в ГД за рубежом фиксировались угрозы провокаций и насилия

Захарова: на выборах в ГД за рубежом фиксировались угрозы провокаций и насилия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ходе голосования на выборах в Госдуму за рубежом, особенно в странах НАТО, российская сторона фиксировала угрозы провокаций и физического насилия.

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