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Депутат Рады Дубинский потребовал уголовно наказать Зеленского за вред Украине

Депутат Рады Дубинский потребовал уголовно наказать Зеленского за вред Украине

Главу киевского режима Владимира Зеленского необходимо привлечь к уголовной ответственности за вред, который он причинил Украине, заявил 1 января депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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