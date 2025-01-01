Главу киевского режима Владимира Зеленского необходимо привлечь к уголовной ответственности за вред, который он причинил Украине, заявил 1 января депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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