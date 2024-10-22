Эти выплаты увеличат в связи с повышением МРОТ

Россиянам рассказали, какие именно выплаты увеличат вместе с МРОТ. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в связи с увеличением минимального размера оплаты труда будут увеличены пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии