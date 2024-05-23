Каким женщинам будут платить по двести тысяч рублей за рождение детей

Депутаты решили омолодить матерей. Депутаты Госдумы предложили законопроект о выплате женщинам пособия в размере 200 тысяч рублей за каждого ребенка, который родится до достижения ими 25-летнего возраста.
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