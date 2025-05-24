Сберегали артефакты любой ценой. Подвиг музейщиков в годы Великой Отечественной

В год 80-летия Великой Победы над фашизмом мы вспоминаем не только тех, кто на передовой насмерть стоял, защищая Родину, кто ковал победу в тылу на заводах, выращивал хлеб на полях, рыл окопы, но и о тех, кто спасал в тяжелейших условиях нашу культурную цивилизацию, культурный код Советской страны.