Зендея помолвлена с Томом Холландом?

Зендея молчит, но её действия красноречивее слов. После того, как актриса вызвала слухи о помолвке на церемонии вручения премии «Золотой глобус-2025» в воскресенье, пройдя по красной дорожке с бриллиантом на безымянном пальце левой руки, репортёр спросил актрису о возможном предложении.
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