Зендея помолвлена с Томом Холландом?

Зендея молчит, но её действия красноречивее слов. После того, как актриса вызвала слухи о помолвке на церемонии вручения премии «Золотой глобус-2025» в воскресенье, пройдя по красной дорожке с бриллиантом на безымянном пальце левой руки, репортёр спросил актрису о возможном предложении.