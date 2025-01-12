Без уважения: в США "забыли", как не надо говорить с Россией, — и расплатились за это конфликтом на Украине

© РИА Новости Наталья Селиверстова18 тыс прочтений 2 дня назад Тридцать лет назад дипломат Уэйн Мерри предсказал катастрофу в русско-американских отношениях с эпицентром на Украине, пишет The American Conservative.
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