12 человек, которые заметили то, что не смогли объяснить. Зато знатоки сети помогли

Помимо того, что мы просвещаемся в этой рубрике вместе с вами, мы еще развиваем любопытство. Ведь согласитесь, увидев, как другие люди постоянно находят какие-то интересные штуковины, сразу и себе хочется найти что-то эдакое.
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