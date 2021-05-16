Художник Урала Алексей Петриков

ИскусствоТуризмХудожник Урала Алексей Петриков Мурадымово Бурангулово, вечереет Верховье реки Сим Весна у Ямантау Август на реке Дёма Утро. Ущелье Мурадымово Весна.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSvet AlexКакая красота! Какое совершенство! Трудно поверить, что это картины маслом, а не фотографии!Спасибо художнику за блистательные, необыкновенной красоты пейзажи Урала!Svet AlexЕще раз полюбовалась картинами художника. Слов уже нет, одни восторги!НСНина СинельниковаШикарные пейзажиВалентина ФилипповаМогучий Урал-Батюшка!ВВадимСпасибоАлександр КлюяновОтличные работы!Наталия Кузнецова (Мунштукова)Какую красоту написал! Спасибо!
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