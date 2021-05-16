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Художник Урала Алексей Петриков

Художник Урала Алексей Петриков

Мурадымово Бурангулово, вечереет Верховье реки Сим Весна у Ямантау Август на реке Дёма Утро. Ущелье Мурадымово Весна.

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Svet Alex
Какая красота! Какое совершенство! Трудно поверить, что это картины маслом, а не фотографии!Спасибо художнику за блистательные, необыкновенной красоты пейзажи Урала!
Svet Alex
Еще раз полюбовалась картинами художника. Слов уже нет, одни восторги!
Нина Синельникова
Шикарные пейзажи
Валентина Филиппова
Могучий Урал-Батюшка!
Вадим
Спасибо
Александр Клюянов
Отличные работы!
Наталия Кузнецова (Мунштукова)
Какую красоту написал! Спасибо!

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