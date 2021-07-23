Крутые рукотворные изделия, которые создали пользователи

Во все времена жили и живут талантливые люди, которые просто не могут существовать без творчества. Они не претендуют переплюнуть гениев прошлого, потому что свои работы они делают исключительно для себя, а не ради признания и революции в искусстве.
Во все времена жили и живут талантливые люди, которые просто не могут существовать без творчества. Они не претендуют переплюнуть гениев прошлого, потому что свои работы они делают исключительно для себя, а не ради признания и революции в искусстве.
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