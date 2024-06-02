Поздравляем «Бузулук» 💪 ⚽️⚽️⚽️ Голы в сегодняшнем матче забили: Илья Исингалиев, Андрей Ежов, Дмитрий Желудков, Артём Кадуцков(пен.
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Поздравляем «Бузулук» 💪 ⚽️⚽️⚽️ Голы в сегодняшнем матче забили: Илья Исингалиев, Андрей Ежов, Дмитрий Желудков, Артём Кадуцков(пен.