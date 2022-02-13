Оренбургский уполномоченный по правам ребенка Линькова предложила отстрел бродячих собак

Детский омбудсмен Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала, что подготовит обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка для обсуждения на федеральном уровне вопроса о нападении на людей бродячих собак.
Детский омбудсмен Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала, что подготовит обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка для обсуждения на федеральном уровне вопроса о нападении на людей бродячих собак.
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