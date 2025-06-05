В Госдуме анонсировали изменения в сделках с недвижимостью с 1 сентября

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко С 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) станет отображаться информация о членах семьи бывшего собственника жилья, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
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