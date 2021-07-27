Новые анекдоты

Обхохочешься

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Говорю мужу: - В воскресенье схожу в церковь, исповедуюсь. Муж: - Валидол возьми. вдруг батюшку прихватит.

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Михаил Степанченко
Мужик с большого бодуна утром выходит на крыльцо. К нему подбегает соседка и жалуется, что его Рекс загрыз несколько ее кур. Мужик долго стоял в раздумье, потом вымолвил: - Рекс не виноват. Курей надо привязывать!
Михаил Степанченко
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