В Тамбовской области с начала сезона клещи покусали 1829 человек

С начала сезона по 23 июля в медицинские организации региона обратились 1829 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 604 ребенка, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года (зарегистрировано 3513 обращения, в том числе от 1094 ребенка).