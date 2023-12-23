@ ПАО "Газпром"/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова На большой пресс-конференции Владимир Путин впервые прямо назвал того, кто стоит за подрывами «Северных потоков», а также ответил на эмоциональный вопрос, который зачастую возникает у населения: почему Россия продолжает поставлять газ в Европу, которая вводит санкции и помогает оружием и деньгами Украине.
Путин разъяснил, почему поставляет газ в Европу
Комментарии
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Валерий Шаронов
МЫ ЧТО НАСТОЛЬКО ОБНИЩАЛИ ЧТО РАДИ ДЕНЕГ ПРОДАЁМ ГАЗ СВОИМ ВРАГАМ? ПРИ СТАЛИНЕ ТАКОЕ БЫЛО ВОЗМОЖНО? ВОТ ВАМ И ВЕСЬ ПУТИН!
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18 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Поэтому и кладут на нас везде, они нам санкции, а мы им газ, всё равно,что на нас Гитлер напал, а мы ему топливо для танков поставляем, а что, это деньги, мы же с ними контракт подписали, вот они и предатели, а мы их все где то в 5 колонах ищем
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17 час.
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