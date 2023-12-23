Путин разъяснил, почему поставляет газ в Европу

МЫ ЧТО НАСТОЛЬКО ОБНИЩАЛИ ЧТО РАДИ ДЕНЕГ ПРОДАЁМ ГАЗ СВОИМ ВРАГАМ? ПРИ СТАЛИНЕ ТАКОЕ БЫЛО ВОЗМОЖНО? ВОТ ВАМ И ВЕСЬ ПУТИН!

ВЧ

Владимир Черноморский

Поэтому и кладут на нас везде, они нам санкции, а мы им газ, всё равно,что на нас Гитлер напал, а мы ему топливо для танков поставляем, а что, это деньги, мы же с ними контракт подписали, вот они и предатели, а мы их все где то в 5 колонах ищем