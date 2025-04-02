Участники лекции в Останкинском узнают, кто из земных существ вступил на путь интеллекта

В пятницу, 4 апреля в 19.00 в лектории ВДНХ пройдет встреча с известным российским палеоантропологом, популяризатором науки, кандидатом биологических наук, научным редактором научно-просветительского портала Антропогенез.
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