ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Участники лекции в Останкинском узнают, кто из земных существ вступил на путь интеллекта

В пятницу, 4 апреля в 19.00 в лектории ВДНХ пройдет встреча с известным российским палеоантропологом, популяризатором науки, кандидатом биологических наук, научным редактором научно-просветительского портала Антропогенез.

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