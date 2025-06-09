Шадаев: в нацмессенджере будет исключена авторизация через подменный номер

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сообщил, что в национальном мессенджере будет внедрена система, которая не позволит авторизоваться через подменные номера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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