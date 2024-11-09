На трех улицах Москвы пропал свет

Автоматическое отключение двух кабельных линий электропередачи (ЛЭП) привело к отключению электроснабжения в районе Чертаново в Москве, 9 ноября сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».
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