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Добрым быть правильно

Вчера я у себя опубликовал видео, на котором целый взвод украинских солдат сдаётся в плен (набижавшие рагули пометили его как «содержащее сцены насилия», но оно только рвёт пердаки нацистским дегенератам).

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